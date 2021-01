Tacopina, nuovo pres. Catania: “Sogno lo Scudetto. Serie A in tre anni”

L’imprenditore Joe Tacopina è il nuovo presidente del Catania ha parlato a Radio GDM del nuovo corso della società rossoblu.

“Questa trattativa stava andando avanti da tempo, sono molto contento. Sono stati due giorni speciali. Oggi è stato molto emozionante allo stadio, anche se mi sono mancati i tifosi. Catania è un’opportunità meravigliosa. È una delle città più importanti in Italia, ha un passato importante in Serie A e poi mia madre è nata in Sicilia.

Ho visto la squadra al Massimino e secondo me può arrivare ai playoff. Io voglio vincere tutte le partite da subito. Il nostro piano è di vincere la Serie C la prossima stagione, andare in B e provare a raggiungere subito la Serie A. Il sogno? Vincere lo Scudetto.

Zuculini? E’ un leader e dà tutto in campo, non si ferma mai. Mi ricorda Rino Gattuso. Anche nello spogliatoio è importante, soprattutto con i giovani. È uno che voglio portare qui. Voglio parlare con Pellegrino e decideremo insieme.

Per me questo è un progetto eccitante, una bella sfida. Io non mi soffermo sulle paure, ma su quello che devo fare. Mia madre mi ha sempre spinto a risalire sulla bicicletta. Noi di Brooklyn siamo indistruttibili”.

