Tagli stipendi: De Laurentiis infuriato minaccia di abbandonare la Lega

Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito infuriati con la Lega a causa della richiesta di rendere note le percentuali delle potenziali perdite dei club.

Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito minacciano di abbandonare la Lega.

Questa la notizia riportata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Motivo? La richiesta da parte del Presidente Dal Pino e dell’AD De Siervo di inserire i dettagli sulle percentuali delle potenziali perdite dei club nel comunicato sul taglio degli stipendi ai calciatori. Una richiesta che non è andata giù ai numeri uno di Napoli e Lazio.

“Che senso può esserci a certificare queste perdite? Perché dobbiamo far sapere i fatti nostri? Perché sponsor, tifosi e fornitori devono conoscere questi dati?”. Così Il Mattino cita testualmente le parole attribuite a De Laurentiis che, infuriato, avrebbe urlato la sua indignazione minacciando di non firmare il documento e di non prendere più parte alle assemblee di Lega.

Rivelare questi dati, infatti, secondo il presidente del Napoli, darebbe vantaggi ai calciatori nella questione tagli e, nel caso del Napoli, anche nella causa per le multe, situazione ancora irrisolta, dopo l’ammutinamento dello scorso 5 novembre.

Comments

comments