Taglialatela: “Koulibaly andava ceduto. Kim per me è un grande difensore”

L’ex portiere del Napoli, Pino Taglialatela, è intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, dove ha parlato degli addii di Mertens e Koulibaly.

Di seguito le sue parole:

“Mertens? Non so perché sia andato via, uno come lui andava sfruttato un altro paio d’anni, sta bene, è integro, è importantissimo anche nello spogliatoio, almeno un altro anno lo avrei tenuto. Da dirigente, non avrei mai fatto a meno di lui, a mio avviso ha contato la volontà del tecnico, che decide la sorte dei suoi giocatori. Evidentemente Spalletti non si è disperato per il suo addio… Discorso differente, invece, per Koulibaly, che si sarebbe svincolato il prossimo giugno e che ti ha fruttato oggi 40 milioni: andava ceduto. Poi Kim secondo me è un gran difensore.“

