Taglialatela: “Meret? Lo associo a Dino Zoff. Oltre allo scudetto penso anche alla Champions per il Napoli, sognare non costa nulla”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto a ‘Marte Sport Live’.

“Guardiamo sempre la matematica anche se questa annata resterà nella storia, il Napoli vincerà certamente questo campionato, sta facendo qualcosa di irripetibile, sono orgogliosissimo di questa squadra, mi sto emozionando tantissimo e finalmente arriverà uno scudetto strameritato e voluto da tutti. Il Napoli già lo meritava da qualche anno, adesso ci siamo.

La data ufficiale? L’importante è vincere lo scudetto, il Napoli passerà alla storia comunque, certo la rivalità con la Juventus è atavica e vincerlo aritmeticamente allo Stadium sarebbe una doppia soddisfazione, ma in ogni caso prima o dopo non cambierà nulla.

Meret? Tutti hanno parlato bene di lui, si aspettava solo la consacrazione di un ragazzo che ha un talento incredibile, ad inizio anno lo si dava per partente, lui è rimasto, si è allenato con grandissima professionalità e sono davvero felice per lui. Alex è un ragazzo serio, mi piace come interpreta il ruolo, ho visto tanta cattiveria nei suoi confronti e non la meritava. Lo associo a Dino Zoff, Meret mi fa tanto pensare a lui, a parte che tecnicamente è molto forte, ad Alex dico di godersi alla grande questo scudetto.

Milan? Squadra forte, la partita di Champions è diversa dal campionato ma credo che gli azzurri siano favoriti per il passaggio del turno. Per quello che ha dimostrato il Napoli è fortissimo, Spalletti fa bene a tenere alta la concentrazione ma ho grande fiducia. Oltre allo scudetto penso anche alla coppa, sognare non costa nulla”.

