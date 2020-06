Tramite Twitter, Pino Taglialatela attacca De Paola per la critica fatta ad Insigne, per via del regalo ricevuto dalla moglie.

L’ex portiere del Napoli ha sottolineato che Insigne merita elogi e non attacchi. A seguire la sua risposta:

“Caro De Paola, Insigne può fare quello che vuole con i suoi soldi e sfoggiare anche venti auto con il fiocco, perché guadagna onestamente. Ha un cuore grande come tutta la Campania e merita elogi, non attacchi da bambino di scuola elementare.”

