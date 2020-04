Taglio stipendi, due soluzioni: ecco quanto risparmierebbe il Napoli

Il Napoli continua a ragionare sulla questione del taglio degli stipendi. Due le possibili soluzioni. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport.

Quanto risparmierebbe il Napoli in caso di taglio degli stipendi? Se lo chiede l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come al momento le ipotesi sul tavolo siano due: un taglio di due mensilità o un taglio di quattro mensilità per i calciatori di serie A.

Il monte ingaggi attuale del Napoli è di 110 milioni lordi, dunque nel primo caso la società andrebbe a risparmiare 18,3 milioni, nel secondo caso 36,7 milioni nel caso fossero 4 le mensilità tagliate.

