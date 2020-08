Tamponi super veloci per il Napoli in ritiro: risultati in 24 ore

Il professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia della Federico II e responsabile dei tamponi per il Napoli, a Il Mattino.

“Spero fili tutto liscio, c’è anche un pizzico di scaramanzia. Il rischio esiste, sono ragazzi di 25-30 anni per i quali dopo un duro lockdowun, dopo una ripresa agonistica che li ha messi a dura prova, il tentativo di un’estate più libera c’è stata, ne siamo consapevoli. Il rischio di qualche positività potrebbe esserci.

I mille tifosi che possono seguire una partita, un allenamento, possono rappresentare un fattore di rischio. Però, so che la società ha previsto regole molto severe, per ogni evento che ci possa essere con la presenza del pubblico. Ci sarà controllo della temperatura, l’obbligo delle mascherine: sarà fatto tutto come si conviene, anche con l’aiuto delle autorità locali.

Ci sarà un tampone ogni tre-quattro giorni. Il risultato arriva in 24 ore con il nostro metodo ultra-veloce. Il test che faremo domenica avrà il suo risultato già lunedì. Siamo in grado di avere risposte precise ed in un timing estremamente rapido“.

L’intervista completa, sulle pagine de Il Mattino.

