Tardelli: “Di sicuro un Napoli in grado di confermare quanto fatto vedere fino ad oggi, ma dall’altra parte una Juventus capace di reagire”

In un’intervista rilasciata al “Il Mattino” l’ex giocatore Marco Tardelli ha parlato in previsione della partita di stasera tra Napoli e la Juventus.

L’intervista è iniziata con il pensiero di tardelli su cosa si aspetta da questa partita:

“Di sicuro un Napoli in grado di confermare quanto fatto vedere fino ad oggi, ma dall’altra parte una Juventus capace di reagire e che possa dare qualcosa di più rispetto a quanto fatto già vedere.”

Chi deciderà questo Napoli-Juve?

“Solitamente queste sono partite che vengono decise dagli uomini meno attesi, ma stavolta mi aspetto tanto da Morata e Osimhen, Insigne invece è un ottimo giocatore che non si è ancora espresso al massimo delle sue potenzialità . Ha avuto problemi fisicie deve ancora integrarsi per capire bene cosa vuole da lui l’allenatore . Ma fisicamente e qualitativamente non si discute e Lorenzo è il leader indiscusso del Napoli e può cambiare l’andamento della gara in ogni momento. È ‘uomo capace di dare qualcosa in più al Napoli.”

Il commentatore ha poi terminato parlando di Spalletti:

“Spalletti mi ha fatto una buona impressione, ha portato tanta tranquillità in campo e tatticamente è molto capace . Si vede che ha portato molta credibilità esiè imposto.”

