Tardelli: “Per il Napoli un guaio la mancanza di una punta centrale”

Marco Tardelli ha parlato della partita tra Juventus e Inter in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, con un occhio anche al Napoli.

A seguire le parti salienti dell’intervista:

“All’inizio ho puntato sull’Inter, ha tutto per vincere. Poi si è “rafforzata” uscendo dalla Champions League, Conte ha una rosa fantastica per la situazione in cui si trova. Pirlo lo vedo benissimo come allenatore, ha bisogno di una società che lo aiuti e di una mano dagli anziani.

Il centrocampo della Juventus non è adeguato per mettere in pratica quello che Pirlo vuole, cioè comandare e gestire il gioco. La Juventus soffre le situazioni di ripartenze che crea l’Inter con Lukaku e Lautaro. Il Milan sarà spettatore interessato della partita.

Tra le pretendenti allo scudetto ci sono anche Napoli e Roma ed i punti di forza sono Gattuso e Fonseca. Gattuso mi piace perché dice quello che pensa e, se non lo seguono, stanno fuori. Il guaio del Napoli è la mancanza di una punta centrale, senza Osimhen e Mertens soffre.”

