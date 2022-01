Tardelli: “Spalletti merita fiducia, può riportare il Napoli in Champions”

L’ex centrocampista dell’Italia campione del mondo nel 1982 Marco Tardelli, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un greve estratto.

“Sconfitte come quelle di giovedì sera rientrano nell’ordine delle cose che possono capitare. Perché questa è una stagione stressante per le tante partite che si giocano, per la pandemia e per gli impegni con le nazionali.

Spalletti deve far valere la sua esperienza e riuscire a gestire i momenti difficili. Bisogna dargli piena fiducia, perché le qualità non gli mancano affatto. E’ un allenatore bravo, competente e conosce bene il calcio italiano. Sa perfettamente come mettere i giocatori nel loro ruolo. Spalletti è l’uomo che può riportare il Napoli in Champions, merita fiducia perché è un allenatore con la A maiuscola.

Il Napoli fino a oggi ha dovuto fare i conti con una rosa un po’ corta. Superato il mese di gennaio la strada sarà in discesa. Al momento per me solo il Milan può insidiare l’Inter, perché sono due anni che gioca bene e vince. Ma resto dell’idea che i nerazzurri siano ancora i favoriti per il titolo.

Il Napoli è un collettivo e così sta giocando oramai da tempo. Ci sono tanti giocatori chiave: Politano, ovviamente Mertens, Osimhen, anche Fabian Ruiz e con il suo rientro il Napoli ritroverà qualità e tempi che sono mancati senza di lui”.

Comments

comments