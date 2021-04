Tare a Sky: “Siamo qui per vincere, sarebbe fondamentale per la Champions”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della partita con il Napoli.

“Vedendo i tempi che stiamo passando a livello mondiale credo sia fondamentale la qualificazione in Champions. I presupposti ci sono ma purtroppo non è nelle nostre mani. Dobbiamo fare una grande impresa e siamo venuti qui a Napoli per vincere perché sarebbe fondamentale per la Champions.

Il gioco ed il carattere della squadra mi fanno ben sperare per il raggiungimento del nostro obiettivo. Inzaghi è una persona molto vivace e nervosa, ora è come se fosse chiuso in gabbia e credo che abbia fatto un buon lavoro d casa.

Abbiamo fatto una grande Champions tranne gli ultimi minuti della partita con il Brugge. Questo mi fa ben sperare. E’ un percorso lungo, sappiamo che serve tanto lavoro e che si dovrà passare anche dagli errori. Raggiungere questo obiettivo sarebbe fondamentale per il nostro futuro.

Superlega? E’ stata una settimana travolgente per tutti noi. E’ stato scioccante. Il calcio è della gente e delle emozioni e questo non deve essere cambiato. Fortunatamente è stato messo tutto subito in ordine ma credo che debbano essere fatte delle riflessioni. Per il bene del calcio deve essere fatta molta chiarezza, cosa che è mancata negli ultimi giorni.”

