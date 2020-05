Tare DS Lazio: “Un’ordinanza per bloccare il campionato? Non è nelle loro competenze”

Il direttore sportivo della lazio, l’albanese Igli Tare, ha rilasciati alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky parlando anche della possibile ripresa del campionato.

“I giocatori sono 3 settimane che chiamano me e Inzaghi, non ce la fanno più e vogliono ripartire. Non vedono l’ora di tornare in campo.

Noi siamo stati i primi a fermarsi per la pandemia. Abbiamo rispettato tutte le regole del Governo, nessun giocatore ha lasciato Roma. Mi risulta invece, che altre squadre abbiano giocatori all’estero.

Siamo stati aggressivi nella comunicazione perché bisogna considerare i danni importanti per il calcio in Italia”.

Tare prima prova ad allontanare la sensazione che la Lazio prema per la ripresa del campionato per l’ambizione di vincere lo scudetto poi si fa sfuggire che sarebbe un peccato veder sfumare un obiettivo così grande.

“Non penso di essere preoccupato per una mancata ripresa. Si è trasmessa male l’idea che la Lazio stia premendo per lo scudetto. In caso di ripresa mi preoccuperei per lo stato psicologico della squadra. Siamo una delle squadre più motivate per vincere lo scudetto, sarebbe un peccato veder sfumare un obiettivo così grande”.

Poi contesta chi potrebbe stoppare definitivamente il campionato con un decreto.

“Ho sentito che in settimana può uscire un’ordinanza per bloccare il campionato, ma questo non è nelle loro competenze. Fifa e Uefa si sono espresse chiaramente e hanno detto che i campionati si devono finire. Possiamo anche riprendere a giugno e finire tra agosto e settembre. Il Mondiale 2022 sarà in inverno. Finire il campionato in corso servirà anche come esperienza per ripartire con quello successivo”.

