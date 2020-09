Tarro: “Non è una tragedia che De Laurentiis non indossava la mascherina: serve solo in due casi”

De Laurentiis – In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giulio Tarro, epidemiologo.

“Conosco bene De Laurentiis, com’è possibile che in due aeroporti nessuno gli ha rilevato la temperatura? Quando si fa un tampone, non si può avere una risposta immediata. Sulla mascherina è fondamentale chiarire due aspetti: è fondamentale che il soggetto malato lo indossi, così come coloro che lavorano nella sanità. Non è una tragedia che De Laurentiis non indossasse la mascherina. Ricovero precauzionale? Sicuramente la polmonite da lui avuta recentemente è da scindere”.

