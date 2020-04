Tarro, virologo: “A mare il virus non si trova a suo agio”

A Radio Kiss Kiss Napoli c’è stato l’intervento di Giulio Tarro, virologo, che ha parlato della ripresa del campionato.

Di seguito le sue parole:

“Nella prima fase è opportuno fare allenamenti individuali prima di passare a quelli di gruppo. Per questo bastano due settimane e quindi poi ci sarà tutto il tempo per riprendere il campionato il prossimo 10 giugno. Il plasma dei guariti è molto importante per evitare nuovi contagi, lo hanno già fatto in Cina.

Ci sono esagerazioni notevoli per quanto riguarda stadi e teatri. In Cina li riapriranno, per cui presumo che anche da noi accadrà presto, non capisco perché tutto questo debba continuare per lungo tempo.

Ognuno produrrà anticorpi e il virus non circolerà come ora con soggetti ormai immuni. In attesa del vaccino, ovviamente. Vi dico già che i contagiati sono più di quelli annunciati e quindi anche la percentuale dei morti è più bassa.

Il mare è un alleato nostro, a mare il virus non si trova a suo agio, soffre la salsedine e diminuisce pure. Le uniche mascherine che utilizzeremo saranno quelle per nuotare sott’acqua.”

