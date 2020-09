Tavecchio: “Caso Juve-Suarez grave danno d’immagine per il nostro calcio”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “Il sogno nel cuore”.

“Se quello che si legge sul caso Juve-Suarez è vero, per il calcio italiano sarebbe un gravissimo danno d’immagine. Sui risvolti della Giustizia Sportiva non mi esprimo, bisognerebbe leggere le carte. Sconfitta a tavolino della Roma? I giallorossi hanno poche chance di vincere il ricorso. In Serie A non è ammissibile sbagliare le liste dei calciatori. Si è trattato di un errore grave, la Roma deve rendersene conto.

80 milioni per Osimhen? I club devono iniziare a entrare nel’ordine di idee che queste cifre non potranno essere più spese a causa del Covid mancheranno gli introiti per gli abbonamenti e per le presenze allo stadio. Inoltre anche per quanto riguarda i diritti tv, le società si sono dovute accontentare. Spero che De Laurentiis insista nel progetto di vendere i diritti tv in maniera autonoma.

Sono stato costretto a dimettermi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Lo feci soprattutto per far capire al ct di allora, che avrebbe dovuto lasciare l’incarico per primo. Però mi va di ricordare a tutti che durante la mia gestione abbiamo introdotto la Goal Line Tecnology e il Var e abbiamo ottenuto la possibilità che la Serie A spedisca ogni anno 4 squadre in Champions”.

