Tavecchio: “Insigne? Per me pure zoppo deve giocare”

L’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss Napoli. Le sue parole.

“Non sarà facile per l’Italia, questo Europeo non è semplice ma sono fiducioso. Mi auguro che i giovani sappiano dare quello che si spera. Insigne? Come ho detto più volte, ho chiesto di farlo giocare con la Svezia. Per me pure zoppo deve giocare, non sbaglia mai partita. Questione Salernitana-Lotito? Non c’è alcuna possibilità che ci siano due squadre della stessa proprietà in Serie A. Lo sanno tutti quanti, lo hanno sempre saputo”.

