Tavecchio: “Problema economico per il calcio italiano, Insigne è maturato tantissimo”

L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 1 Station Radio

“Insigne è maturato tantissimo. Personalmente ho sempre stimato Lorenzo e avrei voluto tanto che giocasse di più nella mia Nazionale, ma qualcuno non era d’accordo con questo pensiero.

Dimissioni? Presi quella decisione perché pensavo che il paese avesse bisogno di qualcuno che pagasse. Nessuno prese quel tipo di scelta drastica, allora lo feci io.

Rinvio di Juventus-Napoli? Noi siamo lo Stato di cento repubbliche. Ognuno decide in ottica territoriale e non globale. Una piccola ATS è riuscita a fare giurisprudenza perché il protocollo era fallace.

Var? Blatter mi chiamò e mi parlò del VAR, approfittai di questo rapporto per far esordire la tecnologia in Italia, ma l’idea fu sua e della FIFA. Ad oggi è indispensabile. Il problema, però, è che gli arbitri non sempre usano questa importante innovazione, anche quando servirebbe, per via del loro orgoglio. L’errore fa parte del gioco, anche gli arbitri sono uomini e possono sbagliare.

Il vero problema del calcio italiano è di tipo economico. La crisi attanaglierà le società di Serie A per diversi anni, e non sono sicuro che basteranno i diritti Tv per coprire le spese. Ogni club italiano dovrà rivedere i propri piani, sarà una tragedia che colpirà tutti. Gli stipendi dei calciatori erano arrivati a cifre improponibili, ottenute, tra l’altro, non rispettando il reale valore espresso in campo ma seguendo altri parametri”.

Comments

comments