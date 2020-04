Tavecchio: “Ripartenza ok, ma c’è da tutelare la salute dei calciatori”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’eventuale ripresa del campionato.

“Il presidente federale non ha nessuna voglia di sospendere i campionati perchè sa la situazione drammatica sotto l’aspetto economico delle società di Serie A. I problemi nascono non solo per i calciatori di Serie A, ma anche per quelli di B, di Lega Pro e di Serie D. Tutto questo impone una riflessione corrette: in primis c’è la salute dei calciatori, subito dopo il danno economico relativo ai diritti televisivi. Bisognerà capire che sta cambiando il mondo, ci saranno solo scambi alla pari nel prossimo mercato e pochi flussi di denaro”.

