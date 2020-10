Tavecchio: “Sospendere il campionato di Serie A sarebbe un’apocalisse”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Manco da 3-4 giorni e non ho seguito gli ultimi sviluppi sulla vicenda Juventus-Napoli. Ma c’è un protocollo approvato da tutte le autorità e vale per diverse situazioni. A me risulta che c’era un ulteriore accordo fatto tra le società, secondo cui anche se si riducono parecchio le rose come numero la partita va giocata. Le autorità locali devono uniformarsi o quantomeno concertare il comportamento rispetto all’autorità centrale che appartiene allo Stato. Se si sospendessero di nuovo i campionati di calcio in Italia sarebbe peggio dell’apocalisse per il sistema”.

