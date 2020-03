Team cinese in Italia: “Qui per ricambiare l’aiuto”

Un team di esperti cinese è qui in Italia, pronto per aiutare i medici italiani a sconfiggere il Coronavirus. Le ultime.

“Siamo venuti per ricambiare gli aiuti ricevuti poco tempo fa dall’Italia“. Così il vice presidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan, che guida il team di medici ed esperti giunto ieri dalla Cina con un carico di aiuti. Si tratta, ha detto di “31 tonnellate materiali“, tra cui macchinari per la respirazione, tute, mascherine e protezioni, oltre ad alcuni “medicinali antivirus” e campioni di plasma. “Con questo – ha detto Yang – ci auguriamo di poter aiutare per combattere questa battaglia contro il virus”.

Comments

comments