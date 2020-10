Tebas: “Campionati nazionali meglio della Superchampions”

Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas è intervenuto al festival dello Sport e ha parlato anche della Serie A.

Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni di Tebas.

“La Serie A ha enormi margini di crescita.

Sono convinto che siano meglio i campionati nazionali che la Superchampions. Il sentimento di un torneo nazionale è unico, gare come Real-Atletico o Real-Siviglia hanno molti più telespettatori in Spagna che match di Champions come Dortmund- Juve.

La Superchampions non è la panacea di tutti i mali, sono i campionati nazionali a restare i più seguiti e quelli su

cui bisogna lavorare di più.

Credeteci anche voi italiani”.

