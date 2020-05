Tebas, La Liga: “Ottimo lavoro di Gravina e Dal Pino in Italia”

Javier Tebas, guida de La Liga spagnola dal 2013 e uno dei più potenti uomini del mondo del calcio, ha parlato al Corriere dello Sport.

“Seguo quotidianamente gli sviluppi della situazione nei vari Paesi. Gabriele Gravina sta lavorando molto bene, con notevole senso di responsabilità e con successo. È perfettamente consapevole della gravità del momento e del tema sanitario, oltre che dell’aspetto economico. Sa bene che ci sono personaggi che tentano di sfruttare la pandemia per ottenere dei vantaggi. Ma il rischio, oggi, è una pandemia finanziaria. Concludere la stagione non è soltanto un traguardo economico, ma anche di integrità morale. I club spagnoli li monitoriamo passo dopo passo con l’unico obiettivo di concludere i campionati in totale sicurezza. Abbiamo detto una cosa molto chiara: i protocolli che sono stati elaborati sia in Spagna sia da voi sono eccellenti e consentono a giocatori, tecnici e al personale di lavorare in tranquillità.

In Francia sono stati precipitosi, il loro non è un esempio da seguire, né possiamo paragonare la Ligue 1 alla nostra e alla Serie A. Sono certo che sono intervenuti altri interessi, inoltre i francesi erano in ritardo con il protocollo. Rischia molto di più un pescatore. un operaio di una catena di montaggio o il personale di un supermarket rispetto a un calciatore che si allena rispettando i nostri protocolli. Ottimo lavoro anche quello del mio collega Paolo Dal Pino. Ha il dovere tutelare l’integrità e la sostenibilità dei club cercando di completare la stagione. Noi non conosciamo ancora la data di ripartenza della Liga, presto la sapremo”.

