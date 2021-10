Tebas: “L’unico convinto della Superlega è Perez, né Agnelli né Laporta lo sono”

Il Presidente della Liga, Javier Tebas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘El Partitazo’, trasmissione in onda sul ‘COPE’.

“Florentino non è il Real Madrid e il suo pensiero sul futuro della Liga è un grosso errore. L’unico che è convinto della Superlega è Florentino. Né Laporta né Agnelli lo sono. Non ho dubbi che, se gli venisse data la possibilità, Florentino mi estrometterebbe dalla presidenza della Liga. In termine di politica istituzionale, il Real Madrid sta sbagliando e ha sempre più avversari. Florentino dice di me che sono un corrotto. Ma lo dice da dietro, non in pubblico.”

