Tebas, presidente Liga, tira una frecciatina al PSG

Il presidente della Liga, Javier Tebas, manda una frecciatina al PSG per la sessione di mercato che si è appena conclusa.

Tebas lo ha fatto tramite Twitter, che potete leggere di seguito:

Los clubs-estado son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas Covid +300M; ingresos de TV en Francia -40%; ¿y +500M en salarios? Insostenible. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 31, 2021

La traduzione è la seguente:

“I club-stato sono pericolosi per l’ecosistema del calcio come la Superlega. Ci sono state critiche con la Superlega perché distrugge il calcio europeo e siamo ugualmente critici con il PSG. Perdite dovute al Covid +300 milioni, entrate della TV in Francia -40%; 500 milioni di euro e più di salari? Insostenibile!“

Comments

comments