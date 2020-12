Il Milan e Pioli perdono un giocatore importante a causa di un infortunio muscolare per le prossime partite. Si tratta di Simon Kjaer.

Il difensore, infatti, ha riportato una lesione muscolare di primo grado del retto femorale della coscia destra. Tra 7 giorni sarà effettuato un nuovo controllo per valutare la situazione, ma è possibile che per le prossime 2 o 3 settimane non sarà a disposizione.

