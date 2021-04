Tennis, ATP Miami – Si infrange in finale il sogno dell’italiano Sinner

Tennis, ATP Miami – Si infrange in finale il sogno dell’italiano Jannick Sinner che perde contro il polacco Hurkacz.

S’interrompe all’ultimo ostacolo la straordinaria corsa del 19enne italiano, battuto da Hurkacz alla sua prima finale in un Masters 1000. Il polacco la spunta 7-6, 6-4 dimostrandosi superiore per colpi e solidità mentale. Applausi meritatissimi per Sinner, il più giovane tennista azzurro all’ultimo atto di un 1000 a distanza di due anni dalla vittoria di Fognini a Montecarlo. Da lunedì Jannik sarà il numero 22 del ranking mondiale.

