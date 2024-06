Tennis, gli Internazionali Femminili Città di Caserta entrano nel vivo

Grande spettacolo sin dalle prime battute sui campi del TC Caserta di via Laviano per la 35esima edizione degli Internazionali Femminili Città di Caserta.

Quello di mercoledì sarà il quarto giorno di incontri della trentacinquesima edizione degli Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa con montepremi da 60mila dollari che si concluderà domenica 9 giugno con la finalissima prevista nel pomeriggio.

Il torneo è in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Tennis Club di via Laviano a Caserta con ingresso libero.

Martedì primo turno del tabellone singolare e primo match del tabellone del doppio.

La spagnola Leyre Romero Gormaz ha battuto in soli due set con il punteggio di 6-1; 6-3 la russa Ekaterina Maklakova. La numero tre del tabellone, l’australiana Priscilla Hon ha superato nel “derby” la connazionale Seone Mendez con il punteggio di 6-2; 6-3.

Tre set sono stati necessari alla numero uno del tabellone, la brasiliana Laura Pigossi attualmente 119 del ranking mondiale, per superare Elena Prindankina con il punteggio di 1-6; 6-3; 6-2.

7-5, 6-2 il risultato del match concluso in favore della greca Martha Matoula opposta alla marchigiana Sofia Rocchetti.

La piemontese Tatiana Pieri ha battuto in due set: 6-3; 6-4 Jennifer Ruggeri giovane corregionale alla quale era stata assegnata la wild card dal settore tecnico femminile della FIPT.

Molto combattuto l’incontro fra la colombiana Yuliana Lizarazo, battuta in tre set, dopo due ore e 21 minuti di gioco, con il punteggio di 6-3; 4-6: 3-6 dalla francese Armandine Hesse.

Deborah Chiesa chiude in soli due set: 6-0; 6-3 l’incontro con la russa Anna Zyryanova. “Sono molto contenta perché il primo turno di un torneo non è mai facile – il commento di Deborah Chiesa – conoscevo l’avversaria, l’avevo già battuta in passato, ma non per questo è stato facile anzi il punteggio è decisamente bugiardo. Ora voglio godermi ogni partita che gioco, per me ogni giorno in cui posso scendere in campo è sempre un piacere, cercherò di dare il meglio nei sedicesimi e ora di stare serena in attesa di sapere chi sarà la mia avversaria”.

Con il punteggio di 6-2; 6-0 la bolognese Nicole Fossa Huergo ha superato Victoria Kan.

In campo il primo match di doppio con Anastasia Abbagnato e Lisa Pigato opposte alla coppia composta dalla greca Marta Matoula e dalla statunitense Gabriela Vilar

Domani, dopo le 16,00 in campo la svizzera Jill Teichmann ex n. 21 del ranking che affronterà la wild card casertana Antonia Aragosa e non prima delle 18:00 è previsto l’incontro tra l’ungherese Timea Babos vincitrice, per ben due edizioni, del torneo di doppio degli Australian Open e del Roland Garros, che affronterà la rumena Andreea Mitu.

