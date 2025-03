Tennis, la carica dei Veterani di scena sui campi dell’ATP Caserta

Ottima partecipazione nel torneo Graben Assicurazioni, seconda prova del circuito regionale campano. Buono anche il livello tecnico con diversi ex seconda categoria in campo.

Il circuito Veterani campano dimostra di essere in salute. Un centinaio i partecipanti alla seconda prova, il torneo Graben Assicurazioni che ha avuto svolgimento sui campi in terra battuta dell’Academy Tennis e Padel Caserta. Sotto la direzione attenta di Mena Brignola e del maestro Fitp, nonché consigliere del comitato campano Giovanni Iodice, sono stati ben dieci i tabelloni esposti. Nell’over 35 maschile vittoria del 3.4 Fabio Fonzino, portacolori del Campiglione di Caivano, che in finale ha regolato 6-1 6-3 il pari classifica del TC Caserta Antonio Panaro. Semifinali per Dario Marino (3.3) e Francesco Antonucci (3.5). Tra le donne invece titolo per la 3.5 dello Sporting Club Briano Elvira Moccia, brava a vincere in volata 6-1 5-7 10-7 sull’irpina Maria Elena Riccio. Molto buono il livello del tabellone maschile over 45: vittoria per il 2.8 del TC Napoli Marco Postiglione, che in due set ha superato l’ex seconda categoria del TC Caserta Silver Mele, ritornato alle gare dopo diversi anni di inattività. Mele in semifinale aveva battuto Raffaele Sessa del Briano. Avvincente anche il tabellone maschile over 50, dove a confermare il titolo della precedente tappa di Palma Campania c’ha pensato il 3.5 di Ercole Giorgio Schiavo, che in rimonta ha avuto la meglio del 3.2 Andrea De Biasi, tesserato per il Tennis Club Vomero. Arrestava la sua corsa in semifinale il 3.5 Massimiliano Nino. Il Vomero ha tuttavia festeggiato nella stessa categoria il titolo di Simona Fargnoli (3.5), che ha dovuto faticare per prevalere 6-2 4-6 10-8 sulla 4.1 Lusianna Garambone del Briano. E veniamo all’over 55. Nel maschile finale tecnicamente validissima e successo dell’ex B dello Junior 24 Gaetano Ubaldo (3.5), che con lo score di 6-3 6-2 ha invertito l’ordine del seeding battendo la testa di serie numero uno, il 3.4 del Pentathlon Vincenzo Di Nocera. Semifinalisti i 3.5 Roberto Cirillo e Fabrizio Fedele. Finale tutta vomerese nell’over 60, con il capuano Gino Esposito (4.1) che ancora dimostra classe e grande predisposizione agonistica. A cedere in finale è stato il numero uno del seeding ed ex direttore sportivo del club collinare Marino Carelli (3.4). Semaforo rosso in semifinale per Giovanni Betta e Gerardo Barlotti. Il 3.5 del Briano Antonio Cirillo ha vinto nell’over 65, superando 6-2 7-6 Domenico De Rosa (4.1) mentre Ugo De Stefanis (4.2) del GT Sammaritano 1962 ha prevalso nell’over 70, spuntandola al fotofinish 6-2 2-6 11-9 sul pari classifica Pasquale Cioffi. Ottimi semifinalisti Andrea Stellato e Giovanni Buccheri.

“Siamo molto contenti della corposa adesione. – ci dice Giovanni Iodice – Il livello del mondo Veterani si dimostra tecnicamente molto valido nella nostra regione. Abbiamo visto all’opera nelle due settimane di gara sui nostri campi giocatori con trascorsi di classifica assai dignitosi. Bravi soprattutto a gestire il trascorrere impietoso del tempo. C’è grande competizione e agonismo, cosa che non guasta mai”.

