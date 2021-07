Tennis, Wimbledon – Matteo Berrettini si porta avanti nel torno tennistico più importante e avanza ai quarti di finale.

Berrettini si qualifica per la prima volta in carriera per i quarti di Wimbledon: pronostico rispettato contro il bielorusso Ivashka, battuto 6-4, 6-3, 6-1. Matteo diventa il terzo italiano nell’Era Open tra i migliori 8 del Championships dopo Panatta e Sanguinetti: lo attende uno tra Zverev e Auger Aliassime.

