Ter Stegen: “Gara al San Paolo molto difficile, ma per noi ogni anno la Champions è un obiettivo primario”

Il portiere del Barcellona Ter Stegen alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli al San Paolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mundo Deportivo.

“La gara al San Paolo sarà molto difficile, ma faremo di tutto per ottenere un buon risultato. Sono molto convinto di quello che stiamo facendo. Abbiamo molti buoni giocatori, vogliamo divertirci al massimo e vogliamo essere sempre preparati e al 100% per queste sfide. Le ultime settimane sono state di adattamento al nuovo allenatore. Bisogna saper soffrire ma vogliamo dare la versione migliore di noi per vincere e affrontare queste partite.

Per noi ogni anno la Champions League è obiettivo primario, noi tutti abbiamo la voglia di andare lontano anche se è sempre molto difficile. Ci aspetta una gara molto difficile ma sappiamo che metteremo tutto in campo per ottenere un buon risultato e poi finire il lavoro al Camp Nou nella gara di ritorno”.

