Ter Stegen in conferenza: “Giochiamo contro una delle migliori squadre. Meret un super portiere”

Marc Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno tra Napoli e Barcellona.

“La gente parla spesso senza conoscere la situazione. Io do sempre il massimo, se stessi male non sarei qui. Ho una responsabilità nei confronti del club, sto molto bene, così come la squadra. Darò sempre il 100% per il Barcellona”.

“Stiamo meglio, lo si vede anche nei giovani. Stiamo sbagliando meno, noi cerchiamo di fare passi in avanti e nell’ultimo periodo si sono visti”.

“Xavi è un allenatore che ha una idea molto chiara e sta cercando di imprimerla alla squadra. Ci divertiamo, ciò sicuramente porterà ai risultati. Siamo convinti che quello che faremo ci sarà fiducia. All’andata è andata com’è andata perché abbiamo giocato contro una delle migliori squadre, con un super portiere, e nessuna partita è facile, né in Europa League né in Liga”.

“Ho sempre cercato di dare il meglio. Come in ogni professione, se t’infortuni non puoi lavorare e questo influenza il rendimento. Ora sto bene, i risultati arriveranno. Nelle ultime settimane avete scritto tante cose per buttare un po’ di benzina sul fuoco, ma io so cosa faccio in allenamento, sono consapevole del mio rendimento e si può sempre migliorare”.

“E’ un’altra competizione, ci sono due squadre di enorme livello. Noi siamo tranquilli, più tranquilli dopo Valencia, ma ciò non significa che anche la partita di domani andrà bene. Dobbiamo continuare così”.

Comments

comments