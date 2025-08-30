Terminano gli anticipi del sabato

Serie A

Il Bologna fa bottino pieno contro il Como e Parma e Atalanta si dividono la posta

Risultati finali

Bologna-Como 1-0

Parma-Atalanta 1-1

 

