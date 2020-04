Terminato il vertice sulla ripresa, Spadafora: “Ora incontro con Speranza per ripartenza allenamenti”

Si è concluso l’incontro tra i rappresentanti del calcio italiano e il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, per discutere l’eventuale ripresa del campionato.

Il Ministro avrebbe apprezzato gli sforzi fatti dal calcio per ipotizzare una ripresa in sicurezza. Ora sarà necessario un confronto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il comitato tecnico scientifico per portare una proposta definitiva al governo in vista del nuovo decreto.

Le parole di Spadafora: “Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.

Secondo la redazione di Sky Sport, l’incontro è andato bene, non c’è ancora nulla di ufficiale ma l’ipotesi più accreditata è uno slittamento della data per la ripresa degli allenamenti dal 4 all’11 maggio.

