Terribile tragedia per José Callejon. Il cordoglio del Napoli.

l presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon
in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa.
Del Genio:”Con l’Inter la partita più importante della stagione. Ci dirà se il Napoli può lottare per lo scudetto”.
Idea De Bruyne falso nueve? Conte ci pensa ma dipende anche da un altro calciatore.
Avvocato Coppola:”In Olanda atteggiamento inaccettabile. Siamo difronte ad abusi che limitano le libertà individuali”.
Napoli: Mctominay partecipa alla rifinitura
Napoli-PSV fermati circa 180 tifosi
Serie A: Cremonese-Udinese 1-1
Antonio Conte in conferenza: “Massima fiducia in coloro che giocheranno. Scott McTominay? Se se la sente, domani deciderà lui”
Sam Beukema: “Siamo carichi. I tifosi napoletani? Per me sono unici!”
Sam Beukema: “Sto molto bene, ogni giorno capisco meglio cosa vuole il mister e di cosa ha bisogno la squadra”
Antonio Conte a Sky Sport 24: “Domani in Champions proveremo a mettere la formazione più affidabile possibile”