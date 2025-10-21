Napoli

Terribile tragedia per José Callejon. Il cordoglio del Napoli.

l presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon

 

in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa.

