Il Barcellona conta il terzo caso positivo di persona contagiata dal Coronavirus; si tratta del vicepresidente del club Cardoner.

A riportarlo sono, in generale, tutti i media spagnoli. Jordi Cardoner, in questo momento, si trova in isolamento nella sua abitazione ed è in buone condizioni di salute. La conferma è arrivata anche dallo stesso club blaugrana.

Comments

comments