Tesser: “Il Napoli dovrà fare una grande partita per avere la meglio sull’Udinese”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Attilio Tesser, allenatore del Modena, squadra di Serie C.

“Rimpianti per la mia mancata conferma da calciatore al Napoli? Sicuramente, ero in rampa di lancio e mi dispiacque non poter continuare a giocare con gli azzurri. L’inizio di stagione del mio Modena? Siamo considerati tra i favoriti per la promozione in Serie B, la vittoria contro la Fermana era necessaria per risollevare il morale della piazza, delusa dai tre pareggi arrivati nelle prime tre giornate. Previsioni su Udinese-Napoli? Mi aspetto una bellissima partita, i partenopei terranno di più la palla, mentre i friulani agiranno di rimessa. Spalletti ha lasciato un ottimo ricordo a Udine, mi aspettavo cominciasse così bene a Napoli. Le coppe possono togliere punti in campionato? Sì, ma penso che il problema riguardi più la fase iniziale della stagione, quando la condizione non è ancora ottimale. Sarà fondamentale ruotare al meglio gli uomini a disposizione”.

