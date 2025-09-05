Test con l’Avellino: tre gol di Lorenzo Lucca

Gli azzurri hanno svolto una doppia seduta al SSC Napoli Training Center. Al mattino il gruppo ha svolto una sessione di lavoro tecnico-tattico. Nel pomeriggio allenamento congiunto con l’Avellino (sscnapoli.it)

Gli azzurri si sono imposti per 5-3 grazie alla tripletta di Lorenzo Lucca e ai gol di Lorenzo Spinazzola e del giovane Cimmaruta. Per i lupi di Biancolino in gol Martin Palumbo, Valerio Crespi e Raffaele Russo (fonte TuttoAvellino).

Comments

comments