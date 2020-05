Test sierologico al check-in: a Napoli il primo albergo in Italia a farlo: si tratta dell’Hotel Romeo, che riapre in sicurezza dopo due mesi di lockdown.

Tutti coloro che accederanno in hotel verranno sottoposti da personale specializzato ad un test sierologico per il Coronavirus. Una volta ottenuto il risultato negativo gli ospiti potranno accedere nella struttura e godere di ambienti in cui tutti gli ospiti e il personale sono stati posti allo stesso trattamento, quindi senza possibilità di contagio da Covid-19. Inoltre ogni ospite sarà fornito di un Safe kit contenente mascherina, guanti e gel igienizzante per le uscite quotidiane. Safe kit e test sierologici saranno a totale carico della struttura per garantire la massima sicurezza a tutti gli ospiti.

Repubblica.

