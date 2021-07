Il quotidiano inglese The Sun ha probabilmente svelato la mossa che il ct dell’Inghilterra Southgate userà stasera contro l’Italia.

Per contrastare l’Italia, infatti, il ct della nazionale inglese potrebbe adottare la difesa a 5. Come? Inserendo Trippier al posto di Saka. Con questo cambio l’Inghilterra scenderebbe in campo con un 5-3-2, lo stesso modulo usato nell’ottavo di finale contro la Germania.

Comments

comments