The Times e il calcio che vuole riparture: prima possibile conseguenza sulla prossima stagione

L’intenzione di concludere a tutti i costi la stagione in corso fino a fine agosto, potrebbe già provocare un primo stravolgimento sulla stagione successiva. L’anticipazione di The Times

Secondo quanto riportato dagli inglesi di “The Times” l’UEFA potrebbe anche annullare i turni preliminari per le qualificazioni ai gironi eliminatori di Champions League ed Europa League.

Infatti l’inizio della nuova stagione è prevista per ottobre e con la stagione in corso che dovrebbe chiudersi a fine agosto non ci sarebbe più spazio per i preliminari che avrebbero dovuto giocarsi da giugno ad agosto 2020.

