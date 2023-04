Theo Hernandez in conferenza: “Col Napoli la partita più importante della mia carriera. Osimhen? Il Napoli ha tanti calciatori bravi…”

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli.

E’ la partita più importante della tua carriera?

“Credo di sì, domani sarà una partita molto bella e importante”.

Il 4-0 in campionato ha cambiato gli equilibri?

“Non credo, quella di domani è una partita diversa rispetto a quella di campionato. Il Napoli è forte, ma noi ci siamo preparati bene”.

Cos’è il Milan per te? Sogni di vincere il Pallone d’Oro?

“Per me indossare la fascia di capitano è un grande onore. Sono felice fin dal primo giorno in questo club. Non so se vincerò il Pallone d’Oro, ovviamente mi piacerebbe ma pensiamo solo alla gara di domani”.

Cosa cambia con l’assenza di Osimhen?

“Per noi non cambia niente, il Napoli ha tanti bravi giocatori. Chi sostituirà Osimhen farà bene”.

Come ti vedi tra cinque anni? Ancora al Milan?

“Io spero di restare qui più tempo possibile. Il futuro non si conosce, io penso solo al presente”.

Il Milan può vincere la Champions?

“Sì possiamo vincerla, ma ora pensiamo alla gara di domani. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare, abbiamo lavorato bene. Il futuro poi non si sa, pensiamo solo a domani”.

Tu e Giroud vi sentire dei leader

“Noi cerchiamo sempre di caricare tutti. Dobbiamo parlare con altri e scendere tutti in campo per dare il massimo e vincere la partita”.

Quanto è importante la gara di domani?

“Per me è una gara molto importante. Ci siamo preparati al meglio. Giochiamo a San Siro, saremo in 12 grazie ai nostri tifosi”.

Come mai ti sei fatto i capelli di blu?

“Li ho fatti blu perchè il compleanno di mio figlio”.

Ripartirete dal 4-0 in campionato?

“Il 4-0 è passato, ora pensiamo solo a domani e basta”.

Ti sei ripreso dalla sconfitta nella finale del Mondiale?

“Dopo la finale del Mondiale non è stato facile, ma ora sto tornando ai miei livelli. Ora pensiamo solo alla Champions”.

Sei uno dei terzini più forti al mondo. Di Lorenzo sta diventando anche lui un terzino moderno come te…

“Siamo due giocatori diversi. Lui è più forte in alcune cose, io in altre. Non siamo uguali”.

Giochi con Leao nel Milan e Mbappè nella Francia. Speri di giocare a lungo con loro?

“Leao e Mbappè sono due grandi giocatori. Rafa deve migliorare alcuni aspetti, poi per il futuro è lui che deve decidere”.

