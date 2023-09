Thiago Motta alle TV: “Rigore inesistente, non abbiamo sofferto con i campionid’Italia”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ai microfoni delle TV ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli allo stadio Dall’Ara.

“Rigore inesistente per me, non abbiamo sofferto.

Quando c’è da difendere i ragazzi lavorano al meglio per poter competere contro una squadra forte come stasera. In attacco vogliamo fare meglio, ma bisogna tenere in conto che oggi affrontavamo una bella squadra, quella che ha vinto l’ultimo campionato.

Noi dobbiamo essere più bravi nel leggere i momenti della partita.

Oggi siamo stati molto solidi in difesa ma per competere con il Napoli c’era bisogno anche dell’attacco. Sono soddisfatto di quanto visto oggi perché questa squadra si sacrifica tutta.

Zirkzee? E’ il simbolo della nostra squadra, ha voglia di fare gol ma devo aiutarlo per aiutarlo ma oggi sono contento di lui”.

