Thiago Motta in conferenza: “Grandissima partita contro una grande squadra. Sono fiducioso per il girone di ritorno”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato, in conferenza stampa, dopo il successo ottenuto sul campo del Napoli.

“Abbiamo fatto una grandissima partita e vinto in trasferta contro una grande squadra, i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto cose molto belle fino a qui, altre meno belle. Possiamo sicuramente migliorare. Siamo in linea con gli obiettivi della società. Sono fiducioso e convinto che nel girone di ritorno potremo fare ancora meglio di quello d’andata. Il Napoli ha fatto una grande partita, ha dei giocatori di grande livello. Sono giocatori forti che stanno provando a restare più in alto possibile e lottano per vincere il campionato. Grande sacrificio e qualità di gioco da parte dei nostri. Questa sera siamo stati più forti, anche più forti di loro”.

