Thorsby, relazioni positive: il Napoli sul talento della Samp

Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria, è uno dei nomi per il nuovo centrocampo del Napoli.

Morten Thorsby, 25 anni, centrocampista norvegese della Sampdoria, è uno dei nomi nuovi per il mercato del Napoli. L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport fa sapere che il calciatore è seguito un po’ ovunque nella lista. L’ex Heerenveen, però, potrebbe continuare a giocare anche in Italia, “dove Napoli e Atalanta lo hanno studiato ripetutamente dal vivo con relazioni positive. Uno scenario comunque in evoluzione. Sullo sfondo le ultime voci sulla Lazio” si legge.

Comments

comments