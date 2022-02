Tiago Pinto su Zaniolo: “Non posso garantire che sarà della Roma il prossimo anno, nessuno può farlo”

Il gm della Roma, Tiago Pinto, è intervenuto in conferenza stampa poco fa e ha parlato anche di Niccolò Zaniolo, finito in orbita Juventus.

Queste le parole di Tiago Pinto in merito:

“Zaniolo? Ricordo che una settimana dopo il mercato estivo la situazione era la stessa con giocatori che dovevano rinnovare. Questo è il momento di tutti noi dobbiamo aiutare il mister per i risultati e migliorare il nostro lavoro. Con il tempo parleremo, ma adesso non è il momento di parlare di mercato e rinnovi.

Se si può garantire che sarà un giocatore della Roma anche il prossimo anno? No, non posso io e non può nessuno.”

