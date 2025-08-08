Napoli

Tiberio Ancora lascia il Napoli.

Pubblicato il

Tiberio Ancora lascia il Napoli.

 


Tiberio Ancora personal trainer e consulente alimentare

ha comunicato attraverso i social di aver interrotto la collaborazione con il Napoli.

 

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top