Tiberio Ancora lascia il Napoli.
Tiberio Ancora personal trainer e consulente alimentare
ha comunicato attraverso i social di aver interrotto la collaborazione con il Napoli.
La SSC Napoli ha ospitato la Nazionale italiana di Calcio a 5 non vedenti
Juanlu? 17 milioni prendere o lasciare
Jack verso Madrid? Proseguono i contatti con l’Atletico
Sky: Napoli Gutierrez verso la chiusura.
Yunus Musah vorrebbe il Napoli
Il Siviglia respinge l’offerta del Napoli
Sky: Napoli Juanlu, Gutierrez ed un centrocampista ma non solo
Seduta tecnico-tattico degli azzurri al Patini
Il magazziniere storico Tommaso Starace saluta club e tifosi
Il Napoli ufficializza la cessione di Simeone al Torino ed i termini dell’operazione