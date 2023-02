TicketOne, Bardelli: “Fidelity card obbligatoria per Napoli-Lazio perché ritenuta gara a rischio disordini dal GOS”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne.

“Polemica biglietti Napoli-Lazio? Per cominciare, che la Fidelity Card è obbligatorio per l’acquisto dei biglietti per Napoli-Lazio. Il GOS sicuramente imporrà delle limitazione di vendita per una questione di sicurezza e la classica tessera del tifoso, cosa che ora svolge la Fidelity Card, è richiesta. I tifosi muniti di questa sono tifosi conosciuti dalle Forze dell’Ordine, per questo era un obbligo aprire la vendita a patto della Fidelity Card. Non capisco la polemica, onestamente: non è la prima volta che la vendita libera sia limitata da limitazioni simili. La comunicazione della società è stata anche chiara, quindi non continuo a capire quale sia il problema. E’ la classica modalità di vendita quando ci sono partite a rischio, così come lo è Napoli-Lazio per le autorità competenti. Stessa modalità anche per Napoli-Atalanta? Secondo me sì, sarà molto probabile. Poi deciderà l’Osservatorio, ma me lo aspetto. A me dispiace che si parli dei sistemi che sono stati adottati per evitare che ci siano disordini e non si parli del fatto che non esistano gemellaggi assurdi che creano poi disordini, come quello tra Eintracht e Atalanta. E scene di violenza come a Francoforte e ad Arezzo sembrano fare meno scalpore di queste limitazioni. Mi piacerebbe sentire i tifosi che si lamentano di questi 500 pazzi che rovinano la festa per tutti e invece sento solo lamentele sulla Fidelity Card… Il Maradona sempre pieno? Per noi non è un vanto solo dal punto di vista economico, ma anche un qualcosa di spettacolare per noi uomini di sport. Poi è chiaro, il Napoli sta andando benissimo e spero che i problemi di tutto esaurito allo stadio continuino”.

