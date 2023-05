TicketOne, il responsabile: “Udinese-Napoli, biglietti ancora disponibili. Abbiamo raggiunto un record: 122mila tifosi in fila…”

A Radio Crc è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne.

“Il Maradona si riempirà domani per lo scudetto. C’era da aspettarselo, soprattutto dopo la delusione velata, ma superata immediatamente per il pari con la Salernitana. C’è stata una corsa al biglietto per vedere la partita insieme perché la gente va allo stadio non solo per vedere la partita, ma per stare insieme, per vivere lo stadio e quello che abbiamo visto con la Salernitana è ciò che dovrebbe vedersi in ogni partita. I biglietti sono ancora in vendita perché c’è in corso il posizionamento dei maxi schermi e si sta vendendo una parte alla volta. Ci stiamo avvicinando rapidamente al tutto esaurito, siamo a 50mila biglietti venduti circa. Dovrebbero essere aperti altri settori, quelli bassi, per cui ci saranno altri tagliandi disponibili. I maxi schermi saranno appoggiati sulla pista d’atletica per cui anche i settori bassi sono utili per vedere la partita. Questi maxi schermi sono particolari perché reggono anche la luce del sole, ma con l’Udinese si giocherà di sera per cui la visibilità sarà ottimale.

Napoli-Fiorentina? Ci sono ormai poche speranze di trovare un biglietto. Tra l’altro, ieri abbiamo avuto il record assoluto di persone in coda perché abbiamo sfiorato i 122mila, 3 volte la capienza dello stadio. Il Napoli ha cercato di agevolare gli abbonati dandogli una prelazione che è durata fino a stamattina. Quando entri in rete e ti metti in fila, se poi non hai diritto di acquistare, te ne accorgerai perché non riuscirai a comprare il biglietto per cui l’abbonato anche se c’è la fila, il biglietto lo acquisterà. Quando c’è una prelazione, chi non ha la prelazione è inutile che si mette in fila perché tanto il biglietto non lo prenderà, perderà solo tempo. Ecco perché De Laurentiis ha deciso di prolungare la prelazione agli abbonati fino a stamattina. Udinese-Napoli ha riempito 2 stadi: quello di Udine che è tutto esaurito e quello di Napoli, è quasi un record”.

