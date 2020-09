Tifosi al San Paolo per Napoli-Genoa: si va verso l’ingresso a inviti riservati agli sponsor

Mancherebbe solo la formalità dell’ordinanza della Regione che autorizzerà la riapertura degli impianti per rivedere gli spettatori al San Paolo in occasione di Napoli-Genoa. L’ultima gara con tifosi al San Paolo è stat Napoli-Torino del 29 febbraio scorso.

In attesa della riapertura graduale degli stadi annunciata da Spadafora [LEGGI QUI] domenica in occasione di Napoli-Genoa il San Paolo riaprirà a 1.000 tifosi come deciso dallo stesso Ministro allo Sport [LEGGI QUI].

Al momento non è stata lanciata nessuna campagna di vendita dei biglietti.

Pertanto è facile immaginare che anche al San Paolo sarà riservato l’ingresso dei tifosi per invito riservato agli sponsor.

