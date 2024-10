Tifosi del Napoli: apertura alle trasferte

La trasferta a Torino per Juventus-Napoli fu vietata ai tifosi del Napoli a 24 ore dalla sfida

Erano già stati venduti, in quel caso 1.500 biglietti, che saranno rimborsati ma non sarà lo stesso per i voli e per gli alberghi. Come accade sempre anche se pochi erano stati gli incivili (a Cagliari precedentemente per Cagliari-Napoli) in tanti poi ne hanno pagato le conseguenze Dopo questa vicenda, anche la trasferta di Empoli e poi soprattutto quelle a Milano per Milan e Inter sono state messe a rischio.

Ebbene Il Viminale starebbe, per concedere una notevole apertura ai tifosi del Napoli (Il Mattino): l’Osservatorio va verso l’apertura della trasferta a Empoli per i supporters azzurri residenti a Napoli. Una valutazione che tiene conto anche del provvedimento del Tar del Piemonte e che verrà completata nelle prossime ore, quando verrà adottato il provvedimento decisivo ma il via libera del Ministero dell’Interno appare scontato. Per gli ultrà del Napoli è una specie di test della verità. Osservati speciali, in vista anche delle due trasferta a Milano, con Milan e Inter: in caso di intoppi, l’Osservatorio non avrebbe esitazioni ad adottare severe restrizioni nel viaggio a San Siro.

Comments

comments